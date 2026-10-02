UFFICIALE - Francia-Italia, i numeri di maglia: Vergara cambia, la scelta

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Autore Manuel Guardasole Giornalista Professionista · Social Media Manager e Inviato Speciale
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Verso Francia-Italia, sono ufficiali i numeri di maglia: Antonio Vergara cambia rispetto alla sfida alla Turchia

Ultime news Nazionale italiana - Questa sera alle ore 20:45 l'Italia è ospite della Francia per la super-sfida di Nations League. In vista della gara, sono stati rivelati i numeri di maglia degli Azzurri convocati per la partita dal CT Roberto Mancini. Con una novità che riguarda la numero 10, destinata a passare dalle spalle di Giacomo Raspadori a quelle del centrocampista Nicolò Fagioli. Intanto, queste le probabili formazioni da Sky Sport:

  • ITALIA (4-3-3) la probabile formazione: Donnarumma; Kayode, Scalvini/Mancini, Bastoni, Calafiori; Barella/Frattesi, Tonali, Fagioli; Kean, Pio Esposito/Scamacca, Sebastiano Esposito. Ct: Mancini.
  • FRANCIA (4-3-3) la probabile formazione: Maignan; Koundé, Upamecano, Jacquet, Truffert; Cherki, Da Cunha, Koné; Olise, Dembelé, Doué. Ct. Zidane.
Vergara con l'Italia

Francia-Italia: il numero di maglia di Vergara

Scelti intanto i rispettivi numeri di maglia per Francia-Italia e la scelta di Antonio Vergara che cambia numero (18 contro la Turchia) e spera nel possibile esordio stasera con la Nazionale italiana. Di seguito i numeri forniti dal ct Roberto Mancini alla UEFA per il match di Nations League di questa sera sul campo della Francia:

  • Portieri: #1 Donnarumma, #12 Carnesecchi, #13 Vicario.
  • Difensori: #2 Kayode, #3 Ruggeri, #5 Calafiori, #6 Bastoni, #19 Scalvini, #22 Di Lorenzo, #23 Mancini.
  • Centrocampisti: #4 Ricci, #8 Tonali, #10 Fagioli, #14 Ali Zoma, #16 Frattesi, #18 Barella.
  • Attaccanti: #7 Pio Esposito, #9 Kean, #11 Scamacca, #17 Maldini, #20 S. Esposito, #21 Vergara.
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