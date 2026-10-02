Roma, tegola a centrocampo: Cristante si ferma, in dubbio il match col Napoli

Brutte notizie per la Roma durante la sosta per le nazionali. Bryan Cristante è alle prese con un problema al ginocchio che potrebbe costringerlo a uno stop di circa tre settimane. Il centrocampista giallorosso salterà con certezza la trasferta di Como alla ripresa del campionato e resta in dubbio per la sfida contro il Napoli del 24 ottobre.

Roma, Cristante: problema al ginocchio e Napoli a rischio

La situazione di Cristante è diventata più delicata nelle ultime ore. Il centrocampista aveva già rinunciato alla convocazione in Nazionale per una lombalgia, prima di accusare in settimana un fastidio al ginocchio.

In un primo momento, lo stop sembrava legato soltanto a una lieve infiammazione. Gli accertamenti e l'evoluzione del problema, però, hanno fatto emergere un quadro che richiede maggiore cautela. Il giocatore dovrà ora essere monitorato dallo staff medico della Roma, mentre nei prossimi giorni saranno valutate con maggiore precisione le sue condizioni.

Una tegola importante per Gian Piero Gasperini, che dovrà fare a meno di Cristante alla ripresa del campionato. Il centrocampista non sarà infatti disponibile per la trasferta di Como, in programma domenica prossima.

Il calendario mette poi nel mirino un appuntamento particolarmente atteso: la sfida con il Napoli del 24 ottobre. Al momento la presenza di Cristante resta in dubbio e molto dipenderà dai progressi del recupero nelle prossime settimane.