Allenamento congiunto Napoli-Avellino 0-2: decidono Venturi e Di Maggio, tanti assenti. Primavera in campo, presente mister Nocerino
Napoli-Avellino, allenamento congiunto a Castel Volturno tra le due formazioni. Allegri con 10 assenze tra i giocatori partiti con le Nazionali, più altri calciatori indisponibili in via di recupero dall'infortunio
Napoli-Avellino, allenamento congiunto a Castel Volturno tra le due formazioni.
Allenamento congiunto Napoli-Avellino: risultato e marcatori
Ultime notizie SSC Napoli - Max Allegri con 10 assenze tra i giocatori partiti con le Nazionali, più altri calciatori indisponibili in via di recupero dall'infortunio. Finisce 2-0 per l'Avellino contro il Napoli, a Castel Volturno: succede tutto nella ripresa con il vantaggio di Venturi e il raddoppio di Di Maggio.
Sgambata importante per i biancoverdi, ad una settimana esatta dalla sfida di campionato contro la Sampdoria.
Napoli invece ridotto all’osso dai 10 calciatori convocati in Nazionale e alle prese con l’assenza di Scott McTominay e altri calciatori. E secondo quanto raccolto da CalcioNapoli24, assente anche Spinazzola all'allenamento congiunto così come gli altri infortunati Giovane, Marianucci, Meret, Alisson e Anguissa.
A scendere in campo sono stati tantissimi Primavera - presente a Castel Volturno anche il mister Antonio Nocerino - più i membri della prima squadra arruolabili (che non hanno disputato l'allenamento congiunto nella totalità della durata), ovvero
- Matteo Politano
- Lorenzo Lucca
- David Neres
- Nikita Contini
- Sam Beukema
- Rafa Marin
- Amir Rrahmani
- Benoit Badiashile