Allenamento congiunto Napoli-Avellino 0-2: decidono Venturi e Di Maggio, tanti assenti. Primavera in campo, presente mister Nocerino

Napoli-Avellino, allenamento congiunto a Castel Volturno tra le due formazioni.

Allenamento congiunto Napoli-Avellino: risultato e marcatori

Ultime notizie SSC Napoli - Max Allegri con 10 assenze tra i giocatori partiti con le Nazionali, più altri calciatori indisponibili in via di recupero dall'infortunio. Finisce 2-0 per l'Avellino contro il Napoli, a Castel Volturno: succede tutto nella ripresa con il vantaggio di Venturi e il raddoppio di Di Maggio.

Sgambata importante per i biancoverdi, ad una settimana esatta dalla sfida di campionato contro la Sampdoria.

Napoli invece ridotto all’osso dai 10 calciatori convocati in Nazionale e alle prese con l’assenza di Scott McTominay e altri calciatori. E secondo quanto raccolto da CalcioNapoli24, assente anche Spinazzola all'allenamento congiunto così come gli altri infortunati Giovane, Marianucci, Meret, Alisson e Anguissa.

A scendere in campo sono stati tantissimi Primavera - presente a Castel Volturno anche il mister Antonio Nocerino - più i membri della prima squadra arruolabili (che non hanno disputato l'allenamento congiunto nella totalità della durata), ovvero

Matteo Politano

Lorenzo Lucca

David Neres

Nikita Contini

Sam Beukema

Rafa Marin

Amir Rrahmani

Benoit Badiashile