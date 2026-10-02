Allenamento congiunto Napoli-Avellino 0-2: decidono Venturi e Di Maggio, tanti assenti. Primavera in campo, presente mister Nocerino

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Autore Giuseppe Foria Giornalista pubblicista · Specialista SEO
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Napoli-Avellino, allenamento congiunto a Castel Volturno tra le due formazioni. Allegri con 10 assenze tra i giocatori partiti con le Nazionali, più altri calciatori indisponibili in via di recupero dall'infortunio

Napoli-Avellino, allenamento congiunto a Castel Volturno tra le due formazioni. 

Allenamento congiunto Napoli-Avellino: risultato e marcatori

Ultime notizie SSC Napoli - Max Allegri con 10 assenze tra i giocatori partiti con le Nazionali, più altri calciatori indisponibili in via di recupero dall'infortunio. Finisce 2-0 per l'Avellino contro il Napoli, a Castel Volturno: succede tutto nella ripresa con il vantaggio di Venturi e il raddoppio di Di Maggio.

Sgambata importante per i biancoverdi, ad una settimana esatta dalla sfida di campionato contro la Sampdoria.

Napoli invece ridotto all’osso dai 10 calciatori convocati in Nazionale e alle prese con l’assenza di Scott McTominay e altri calciatori. E secondo quanto raccolto da CalcioNapoli24, assente anche Spinazzola all'allenamento congiunto così come gli altri infortunati Giovane, Marianucci, Meret, Alisson e Anguissa.

A scendere in campo sono stati tantissimi Primavera - presente a Castel Volturno anche il mister Antonio Nocerino - più i membri della prima squadra arruolabili (che non hanno disputato l'allenamento congiunto nella totalità della durata), ovvero

  • Matteo Politano
  • Lorenzo Lucca
  • David Neres
  • Nikita Contini
  • Sam Beukema
  • Rafa Marin
  • Amir Rrahmani
  • Benoit Badiashile
Allenamento congiunto Napoli-Avellino
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