Niente stadio di ADL nella zona Q8 ad Euro 2032: la replica della SSC Napoli alla decisione della FIGC

Ultime notizie Napoli - Euro 2032, si entra nel vivo: la prima tappa è superata da "Napoli e lo stadio Diego Armando Maradona", perché la FIGC ha spedito all'UEFA l'elenco degli stadi e delle città per la competizione e Napoli c'è insieme a tutte le altre candidate: insomma, sarà l'UEFA a decidere e fare i primi tagli, visto che delle 13 città ospitanti inviate dala Federazione italiana, solo cinque verranno scelte in via definitiva dall'organismo europeo di Ceferin. Le città sono: Napoli, Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Lecce, Milano, Palermo, Roma, Salerno, Torino e Verona.

A proposito degli stadi per Euro 2032, non c'è spazio per il progetto di Aurelio De Laurentiis, fa sapere Il Mattino nell'edizione oggi in edicola:

"Non ammessi invece due stadi, ne restano quindi 14. «La Capitale concorre con l'Olimpico e il progetto del nuovo stadio di Pietralata; Napoli con il Maradona» si legge nel comunicato firmato dal presidente Giovanni Malagò. Cosa significa? Non ammesse le proposte progettuali di patron Aurelio De Laurentiis per lo stadio nuovo che intende costruire sull'area ex Q8 a San Giovanni a Teduccio. E quella del presidente della Lazio Claudio Lotito per il Flaminio. Non ammesse per Euro 2032, ma non bocciate definitivamente perché Malagò tiene ancora aperto il paracadute della Federazione: «La Figc proseguirà il confronto con tutte le amministrazioni e i soggetti coinvolti - non solo quelli scelti per Euro 2032 - al fine di sostenere i programmi di sviluppo e di ammodernamento delle infrastrutture calcistiche». LA REPLICA DEL NAPOLI - Nessuna sorpresa e nessuna meraviglia da parte del club azzurro per questa decisione. Ma il Napoli, filtra dal club, ha in mente solo la realizzazione di uno stadio nuovo di zecca e moderno. E continuerà a lavorare in questa direzione".