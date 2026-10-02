De Bruyne show col Belgio: ha appena raggiunto un traguardo assurdo

Ultime notizie Napoli - Kevin De Bruyne da applausi! Il centrocampista della SSC Napoli è attualmente impegnato nella gara di Nations League Belgio-Turchia. La superstar belga è assoluto protagonista del match. Non a caso, ha siglato un super gol nella partita attualmente in corso contro la Nazionale allenata da Vincenzo Montella.

Gol De Bruyne in Belgio-Turchia: ha raggiunto quota 200 gol in carriera

Gol De Bruyne in Belgio-Turchia: ha raggiunto quota 200

Grazie alla rete messa a segno contro la Turchia questa sera, De Bruyne ha raggiunto quota 200 gol segnati in carriera, confermandosi come uno dei centrocampisti più decisivi della sua generazione.