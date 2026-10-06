Formazioni ufficiali Scozia-Slovenia: la decisione su Billy Gilmour

Ultime notizie calcio - Formazioni ufficiali Scozia-Slovenia con le scelte di Sebastien Pocognoli e Bostjan Cesar, match valido per la 4ª giornata Nations League. Formazioni Scozia-Slovenia, ci sono sorprese: è arrivata la decisione su Billy Gilmour della SSC Napoli.

Formazioni ufficiali Scozia-Slovenia

Formazioni ufficiali Scozia-Slovenia - Qui la comunicazione delle scelte di Pocognoli e Cesar per la partita di Nations League. Le formazioni ufficiali di Scozia-Slovenia.

SCOZIA (3-5-1-1): Gunn; Welsh, Hendry, Binks; Gannon-Doak, McGinn, Ferguson, Gilmour, Robertson; Christie; McBurnie. CT. Pocognoli.

(3-5-1-1): Gunn; Welsh, Hendry, Binks; Gannon-Doak, McGinn, Ferguson, Gilmour, Robertson; Christie; McBurnie. CT. Pocognoli. SLOVENIA (4-4-2): Oblak; Brekalo, Bijol, Zec, Janza; Karnicnik, Cerin, Zabukovnik, Sturm; Matko, Vipotnik. CT. Cesar.

Formazioni ufficiali Scozia-Slovenia

Probabili formazioni Scozia-Slovenia

Formazioni Scozia-Slovenia Nations League, le probabili scelte di Pocognoli e Cesar per la partita di Nations League oggi delle ore 20:45