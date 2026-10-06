Giordano furioso: "Tre infortuni nel Napoli per l'inutile Nations League! Gestione ridicola"

Gli infortuni ravvicinati di Favasuli, Olivera e Vergara riaccendono la polemica sulle soste per le Nazionali e sul calendario intasato. Attraverso un duro post sul proprio profilo X, il giornalista Marco Giordano ha criticato aspramente l'attuale gestione delle finestre internazionali da parte della UEFA, definendo la Nations League "un'inutile sperimentazione di inizio stagione" di cui il Napoli sta pagando un conto salatissimo in termini di infermeria.

Secondo il giornalista, la soluzione ideale consisterebbe nel raggruppare tutti gli impegni delle Nazionali in un'unica finestra a fine stagione, evitando così continui stop che finiscono per rovinare il cammino dei club nei rispettivi campionati: