Giordano furioso: "Tre infortuni nel Napoli per l'inutile Nations League! Gestione ridicola"
Sfogo del giornalista Marco Giordano
Gli infortuni ravvicinati di Favasuli, Olivera e Vergara riaccendono la polemica sulle soste per le Nazionali e sul calendario intasato. Attraverso un duro post sul proprio profilo X, il giornalista Marco Giordano ha criticato aspramente l'attuale gestione delle finestre internazionali da parte della UEFA, definendo la Nations League "un'inutile sperimentazione di inizio stagione" di cui il Napoli sta pagando un conto salatissimo in termini di infermeria.
Secondo il giornalista, la soluzione ideale consisterebbe nel raggruppare tutti gli impegni delle Nazionali in un'unica finestra a fine stagione, evitando così continui stop che finiscono per rovinare il cammino dei club nei rispettivi campionati:
"Favasuli, Olivera, Vergara. Tre infortuni in pochissime ore. Bene, le nazionali hanno rotto i coglioni. Finestra lunghissima, Nations League che diventa un’inutile sperimentazione di inizio stagione. Ed il Napoli paga un dazio altissimo. La gestione è ridicola da parte della UEFA. La finestra deve essere unica a fine stagione. Campionati che si fermano ai primi di maggio, si va con le nazionali per un mese e passa. Invece, ancora con queste follie che rovinano le stagioni".