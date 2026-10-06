"Sono italiano prima cosa", Marianucci sfotte Vergara così: ricordate il motivo? | FOTO

“Un’altra, immensa, gioia condita dall’orgoglio che ti dà questa maglia ogni volta che la indossi”; è stato questo il commento social di Antonio Vergara dopo un’altra gara da titolare - tra l’altro da assoluto protagonista - con la maglia della nazionale in Italia-Turchia 3-1.

Marianucci se la ride con Vergara dopo Italia-Turchia

Tra i tantissimi commenti spuntati sotto il post Instagram di Antonio Vergara, non sfugge un simpatico siparietto firmato da Luca Marianucci. Il giovane difensore ha colto l'occasione per stuzzicare il compagno di squadra ripescando dal cassetto dei ricordi una vecchia e ormai iconica citazione del talento partenopeo: “Sono italiano prima cosa”, ha scritto scherzosamente il centrale.

Il riferimento è a uno degli episodi più virali e divertenti dello scorso campionato. Durante Juventus-Napoli disputata il 26 gennaio, il direttore di gara Maurizio Mariani si era avvicinato a Vergara rivolgendosi in lingua inglese per fornirgli alcune spiegazioni di campo. Le immagini catturate dall'innovativa ref-cam avevano poi mostrato la spiazzante e immediata reazione del classe 2003 che, con piena spontaneità, replicò senza esitazioni: “Sono italiano prima cosa!”.

Un aneddoto rimasto impresso nella memoria del gruppo azzurro e dei tifosi e ripescato oggi da Marianucci. Si aggiunge poi anche Costantino Favasuli col seguente commento: "Si fort".