McTominay convocato per Napoli-Frosinone? Quando Allegri prenderà la decisione definitiva

Ultime notizie calcio Napoli - Entro domani Scott McTominay completerà l'iter medico per riottenere l'idoneità sportiva dopo l'intervento al cuore dello scorso 8 settembre. L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto il punto della situazione per quanto riguarda la possibilità chelo scozzese possa essere convocato per Napoli-Frosinone.

McTominay convocato per Napoli-Frosinone, le ultime

Ecco cosa si legge stamattina sulle pagine del Corriere dello Sport riguardo le condizioni di Scott McTominay:

"Tra oggi e domani lo scozzese completerà il ciclo di visite necessario per riottenere l’idoneità sportiva dopo l’ablazione dell’8 settembre. Una formalità, l’ultimo passaggio prima di poter tornare a tutti gli effetti a disposizione di Allegri. Il recupero procede come previsto, il centrocampista è pronto e adesso bisogna soltanto aspettare che anche la parte burocratica e medica del percorso sia completata

L’obiettivo è chiaro: riavere McTominay a disposizione per la sfida di campionato di sabato al Maradona contro il Frosinone, calcio d’inizio previsto alle ore 20.45. Una volta completati gli accertamenti, Allegri potrà inserirlo nuovamente nel lavoro con il gruppo e valutare in questi giorni la sua condizione, da ritrovare dopo questo intervallo di stop lontano dal campo e dai ritmi della Serie A. Il tempo non è molto, ma lo scozzese ha già svolto un lavoro specifico per farsi trovare pronto alla ripresa del campionato".