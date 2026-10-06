Napoli Basketball in Eurolega? Nelle prossime settimane possibili novità

Il Napoli Basketball ha ricevuto nelle scorse settimane l’approvazione del Board di EuroLeague per la proposta vincolante di acquisizione di una franchigia. Come condizione prevista dalla proposta, il Consiglio di EuroLeague ha autorizzato la dirigenza a proseguire nel processo di sviluppo e a presentare la proposta del Napoli Basketball ai proprietari di EuroLeague per l’approvazione finale prevista in autunno.

Il Napoli Basket é tra le 13 squadre in lizza per un posto tra le 8 franchigie di espansione di Eurolega, assieme a Valencia, Dubai, Roma Maxima, PAOK, Hapoel Tel Aviv, Partizan, Crvena Zvezda, London Lions, Virtus Bologna, Aris Salonicco, Hapoel Gerusalemme e Parigi. Fee prevista di accesso attorno agli 80 milioni di euro.

«Siamo onorati di essere stati selezionati da EuroLeague e fiduciosi che la nostra candidatura possa ricevere le approvazioni formali», ha dichiarato Matt Rizzetta, presidente del Napoli Basketball. «Napoli è un posto unico, con un richiamo internazionale e una cultura sportiva appassionata che non ha eguali in nessun’altra città del mondo. Vorremmo ringraziare i nostri tifosi per la loro passione, per aiutarci ogni giorno a migliorare come società, e la Città di Napoli per il suo sostegno. È stato emozionante vedere il nostro progetto prendere vita ed essere considerati tra le 50 migliori società professionistiche di basket al mondo».

I club azionisti di Euroleague Commercial Assets (ECA) si sono riuniti oggi 6 ottobre a Cernobbio, in Italia, per discutere e concordare decisioni strategiche fondamentali riguardanti il futuro della loro proprietà collettiva.

Il Presidente di Euroleague Basketball, Dejan Bodiroga, ha dato il benvenuto ai presenti e ha sottolineato il lavoro svolto dai club negli ultimi decenni, che ha generato una crescita, un interesse e uno slancio senza precedenti per il basket europeo per club.

La riunione è proseguita con una presentazione dell'Amministratore Delegato di Euroleague Basketball, Chus Bueno, il quale ha fornito un aggiornamento sui progressi compiuti rispetto alla tabella di marcia strategica approvata e al piano industriale decennale, nonché sulle principali priorità strategiche. Tra queste figuravano la proposta di trasformazione delle attuali licenze decennali detenute dai tredici club azionisti in franchigie e le opportunità di espansione derivanti da diverse offerte vincolanti ricevute da importanti club professionistici.

I proprietari dei club presenti hanno concordato di procedere con l'iter di trasformazione delle attuali licenze decennali in franchigie per i tredici club azionisti ECA: Anadolu Efes Istanbul, Baskonia Vitoria-Gasteiz, CSKA Mosca, Armani Olimpia Milano, FC Barcellona, FC Bayern Monaco, Fenerbahçe Istanbul, LDLC ASVEL Villeurbanne, Maccabi Tel Aviv, Olympiacos Pireo, Panathinaikos Atene, Real Madrid e Zalgiris Kaunas.

I club hanno convenuto di proseguire il processo di espansione del numero di franchigie. I proprietari dei club hanno incaricato il Consiglio di Amministrazione di portare avanti la fase di valutazione e di presentare una raccomandazione definitiva per l'approvazione nelle prossime settimane.

Secondo Repubblica, le trattative con NBA "potrebbero andare avanti qualora la NBA presentasse un’offerta sensibilmente più vantaggiosa, soprattutto sotto il profilo economico. Intanto però è passato il 6 ottobre, giorno fissato dalla Nba come termine per ricevere una risposta da parte dell’Eurolega. La proposta della Nba, respinta dai club europei, prevedeva che l’Eurolega conservasse l’attuale assetto e mettesse in pausa sia il progetto di allargamento a 24 squadre".