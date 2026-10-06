"Ha suonato la carica". I dettagli dell'incontro tra De Laurentiis, Manna ed Allegri ieri a Castel Volturno

Ultime notizie calcio Napoli - Aurelio De Laurentiis ha suonato la carica ieri a Castel Volturno. Lo si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport che racconta dell'incontro - con tanto di chiacchierata - che c'è stata tra il presidente, il direttore sportivo Giovanni Manna ed anche l'allenatore Massimiliano Allegri nel quartiere generale azzurro.

De Laurentiis incontra Allegri e Manna a Castel Volturno

Ecco cosa si legge stamattina sulle pagine del Corriere dello Sport riguardo la presenza ieri di Aurelio De Laurentiis a Castel Volturno:

"Un saluto ad Allegri e Manna, una breve chiacchierata e poi dritto nel suo ufficio per un’ora circa. Ieri poco prima di pranzo il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è stato al centro sportivo di Castel Volturno dove l’allenatore e il suo staff stavano ultimando i preparativi per l’allenamento alla ripresa che era previsto nel pomeriggio per la sfida di sabato contro il Frosinone. Appena arrivato al Training Center, Adl ha incrociato l’allenatore e il ds.

Si è intrattenuto con loro appena qualche minuto. Un dialogo veloce. L’agenda era piena. Poi si è diretto subito nel suo ufficio. Carica De Laurentiis, dunque, con il Napoli chiamato al riscatto sabato. Una vittoria per ricominc iare dopo il ko del Franchi e per riprendere la corsa verso la vetta della classifica. Anche il presidente del Napoli aspetta risposte incoraggianti dalla squadra".