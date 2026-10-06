Vergara KO in Nazionale! Infortunio muscolare al polpaccio, ecco i tempi di recupero

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Autore Lorenzo Sorianiello Giornalista professionista · Social media manager e Youtube editor
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Vergara KO in Nazionale, infortunio muscolare

Infortunio per Antonio Vergara in Italia-Turchia! Si chiude con una nota amara la prima esperienza da titolare con la maglia della Nazionale italiana: nel finale di partita, il calciatore napoletano è stato costretto a lasciare il terreno di gioco per un problema muscolare al polpaccio destro.

Infortunio Vergara, i tempi di recupero

Una pessima notizia per il Napoli, che nel frattempo deve già fare i conti con una lunghissima lista di calciatori infortunati. Secondo quanto riporta il quotidiano Il Mattino, già oggi Vergara farà rientro in città e dovrà essere valutato dallo staff medico del Napoli per capire l'entità del suo infortunio.

Il quotidiano è ottimista sui tempi di recupero: potrebbe già recuperare per la partita contro il Frosinone o, al massimo, per la sfida di Champions League contro il Villarreal in programma martedì 13 ottobre.

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