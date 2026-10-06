Infortunio Alisson Santos, buone notizie: tempi di recupero accorciati di una settimana!

Infortunio Alisson Santos, nuovi aggiornamenti sulle sue condizioni e sui tempi di recupero. Secondo quanto riporta oggi il quotidiano Il Mattino, ci sono buone notizie per quanto riguarda l'attaccante brasiliano del Napoli, KO dallo scorso 10 settembre.

Tempi di recupero Alisson Santos

Per l'allenatore Massimiliano Allegri, che da ieri ha cominciato la preparazione in vista di Napoli-Frosinone, è un'ottima notizia: Alisson Santos sta già meglio e il suo rientro in squadra potrebbe essere anticipato. Lo scrive oggi Il Mattino:

"Alisson Santos potrebbe anticipare di una settimana il rientro che era previsto a inizio novembre".

In sostanza, i tempi di recupero del brasiliano si sono accorciati e Alisson potrebbe già rientrare in gruppo con una settimana d'anticipo.