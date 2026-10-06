Trombetti: "Un amico molto esperto mi ha spiegato il perché di tutti questi infortuni"

Nel suo consueto editoriale sul quotidiano Il Mattino, il Prof. Guido Trombetti ha accennato alla questione infortuni: sono tantissimi i calciatori del Napoli messi KO in questo avvio di stagione, con anche il giovane Favasuli costretto a fermarsi dopo un problema muscolare in Nazionale u21.

A tal proposito, Trombetti sembra avere una spiegazione:

"Certamente questa degli infortuni è una storia ricorrente. Un amico molto esperto mi ha detto che tutto ciò è inevitabile a causa degli sforzi ripetuti. Cioè troppe partite. L’anno scorso la squadra con più infortunati in Europa è stata l'Arsenal che ha giocato moltissimo. Io sospendo il giudizio. Se dopo quelli di atleti non più giovani e ormai logori viene l’infortunio muscolare di un ragazzo ventiduenne..."