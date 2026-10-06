Trombetti: "Un amico molto esperto mi ha spiegato il perché di tutti questi infortuni"
Il motivo dei tanti infortuni in casa Napoli
Nel suo consueto editoriale sul quotidiano Il Mattino, il Prof. Guido Trombetti ha accennato alla questione infortuni: sono tantissimi i calciatori del Napoli messi KO in questo avvio di stagione, con anche il giovane Favasuli costretto a fermarsi dopo un problema muscolare in Nazionale u21.
A tal proposito, Trombetti sembra avere una spiegazione:
"Certamente questa degli infortuni è una storia ricorrente. Un amico molto esperto mi ha detto che tutto ciò è inevitabile a causa degli sforzi ripetuti. Cioè troppe partite. L’anno scorso la squadra con più infortunati in Europa è stata l'Arsenal che ha giocato moltissimo. Io sospendo il giudizio. Se dopo quelli di atleti non più giovani e ormai logori viene l’infortunio muscolare di un ragazzo ventiduenne..."