UFFICIALE - Infortunio Vergara, diagnosi e possibili tempi di recupero

Ultime notizie SSC Napoli - Gli azzurri proseguono gli allenamenti al SSC Napoli Training Center in vista del prossimo match contro il Frosinone, sabato alle 20:45 allo stadio Maradona. Il gruppo è stato impegnato in una seduta pomeridiana svolgendo lavoro in palestra. Successivamente esercitazione in fase difensiva e serie di conclusioni verso la porta.

Antonio Vergara, infortunatosi nel corso del match di Nations League tra Italia e Turchia, si è sottoposto oggi a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una lesione distrattiva di medio grado del soleo destro. Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo.

Il muscolo soleo, situato nella parte posteriore della gamba, è fondamentale per la camminata, la corsa e i movimenti di salto. Il soleo è un muscolo della parte inferiore della gamba che, insieme al gastrocnemio, compone il polpaccio. La sua funzione principale è il movimento del piede e la spinta durante la camminata o la corsa.

Una lesione al soleo può derivare da:

trauma diretto,

stiramento muscolare,

strappo muscolare in seguito a sforzi eccessivi, movimenti bruschi o scarsa preparazione fisica.

La fisioterapia per la lesione al soleo è fondamentale per recuperare mobilità, forza e funzionalità. Un trattamento tempestivo permette di:

ridurre dolore e gonfiore,

migliorare la mobilità,

prevenire ricadute e complicazioni.

Per le lesioni di secondo grado, i tempi di recupero previsti in caso di una terapia efficace sono di almeno 15-30 giorni. Prima di riprendere l’attività sportiva, sarà necessario seguire un percorso di fisioterapia e riabilitazione.

Con uno stop di due settimane Antonio Vergara potrebbe saltare almeno tre partite:

Napoli-Frosinone, 10 ottobre Villarreal-Napoli, 13 ottobre Venezia-Napoli, 17 ottobre

In caso di prolungamento fino ad un mese di stop, Vergara salterebbe anche

Napoli - Bodo Glimt , 20 ottobre

- , 20 ottobre Napoli - Roma , 24 ottobre

- , 24 ottobre Monza - Napoli , 28 ottobre

- , 28 ottobre Juventus - Napoli , 1 novembre

- , 1 novembre Porto-Napoli , 4 novembre

, 4 novembre Napoli-Lazio, 8 novembre

Nella peggiore delle ipotesi, Vergara potrebbe tornare dopo la sosta di novembre, direttamente il 21 novembre per Napoli-Torino.