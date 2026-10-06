Malagò resiste allo sgambetto di Abodi e Giorgetti! Sconfitte le pressioni del Governo italiano

Si è trovata una soluzione di compromesso tra CONI e FIGC: oggi il presidente federale Malagò sarà destituito e subito dopo verrà nominato nel ruolo di commissario, con il potere di indire nuove elezioni e ricandidarsi alla carica di presidente nel rispetto del regolamento.

A nulla sono valse le pressioni del Governo italiano, con i ministri Abodi e Giorgetti in prima linea per far fuori il capo della FIGC. Proprio su queste pressioni governative si concentra oggi il quotidiano La Repubblica, secondo cui il Ministro dello Sport Abodi sarà il vero sconfitto