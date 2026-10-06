Vergara festeggia: "Un'altra immensa gioia condita dall'orgoglio che ti dà questa maglia"
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Il post di Antonio Vergara su Instagram dopo Italia Turchia
L'entusiasmo per la vittoria dell'Italia contro la Turchia continua a risuonare anche sui canali social dei protagonisti. Tra i più emozionati c'è Antonio Vergara, che ha voluto condividere con i propri follower le sensazioni provate nell'ultima uscita con la maglia della Nazionale.
Attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Instagram, il giovane centrocampista azzurro ha espresso tutto il suo orgoglio per il momento vissuto:
"Un’altra, immensa, gioia condita dall’orgoglio che ti dà questa maglia ogni volta che la indossi".
Parole che testimoniano il profondo legame con la selezione italiana e il grande entusiasmo con cui il classe 2002 sta vivendo questa importante tappa della sua carriera.
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