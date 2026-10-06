Addio alla pista d'atletica al Maradona: siglato accordo tra Manfredi e le Fiamme Oro, ecco dove traslocherà

Ultime notizie calcio Napoli - La pista d'atletica dello stadio Maradona trasloca al Parco dello Sport a Bagnoli. Lo si legge questa mattina sulle pagine del Corriere del Mezzogiorno che scrive di un accordo raggiunto tra il sindaco Manfredi e le Fiamme Oro della Polizia. Un dettaglio non di poco conto considerando che nel restyling del Maradona ci sarà l'avvicinamento degli spalti al campo e dunque l'addio all'attuale pista d'atletica.

Addio pista d'atletica allo stadio Maradona: dove verrà traslocata

Ecco cosa si legge stamattina sulle pagine del Corriere del Mezzogiorno:

"La pista di atletica una volta rimossa dallo stadio Maradona, a seguito dei lavori di riqualificazione per la candidatura ad Euro 32 — si faranno in ogni caso anche senza Europei di calcio — che prevedono l’avvicinamento degli spalti al terreno di gioco, sarà realizzata nel Parco dello sport di Bagnoli; area per la quale, il sindaco Gaetano Manfredi, commissario di governo per la zona, ha siglato con le Fiamme Oro della polizia un accordo per l’affidamento del Parco dello sport, anche questo da riqualificare dopo anni di abbandono. Si trova così soluzione ad un tema più volte sollevato da politica e addetti ai lavori, visto che le società di atletica, le quali al momento utilizzano la pista del Maradona, più o meno dal prossimo anno dovranno rinunciarvi".