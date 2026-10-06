"Nessun ultimatum". Vertice De Laurentiis-Allegri: dal patto d'acciaio al chiarimento sugli infortuni, la ricostruzione

Ultime notizie calcio Napoli - Cosa si sono detti ieri De Laurentiis, Manna ed Allegri nel summit andato in scena a Castel Volturno? L'edizione odierna di Tuttosport svela gli argomenti trattati ieri tra i tre membri del Napoli. Il presidente si sarebbe soffermato non solo sulla questione infortunati a quanto pare. De Laurentiis ha siglato un patto d'acciaio - così lo definisce il quotidiano - con Allegri e Manna dandogli fiducia. Nessun ultimatum dunque nei confronti del tecnico in vista di un tour de force molto impegnativo che traccerà un primo bilancio sul suo arrivo a Napoli in termini di risultati.

Vertice De Laurentiis, Manna, Allegri a Castel Volturno

Ecco cosa si legge stamattina sulle pagine di Tuttosport per quanto riguarda il confronto andatoin scena ieri a Castel Volturno tra De Laurentiis, Allegri ed il direttore sportivo Giovanni Manna:

"Analizzate nel dettaglio le ultime criticità tattiche e gestionali emerse nel recente periodo, con un messaggio di compattezza rivolto a tutto il gruppo. De Laurentiis ha ribadito a chiare lettere la piena e fiducia nei confronti del tecnico. Nessun ultimatum, dunque, ma un patto d'acciaio tra società, dirigenza e guida tecnica per ritrovare la continuità di risultati e riprendere il cammino in campionato.

Sul tavolo del vertice sono finite anche le delucidazioni sul tema medico. Gli avvicendamenti in panchina e nello staff sanitario non hanno finora azzerato i problemi rispetto alla passata stagione: si contano già 12 infortuni, di cui 7 di natura muscolare. Un dato pesante, seppur leggermente migliore rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, quando gli stop furono 13, 12 dei quali muscolari".