CONI-FIGC, la giunta si spacca: 7 voti per Malagò, solo 6 per Buonfiglio

Il CONI di Luciano Buonfiglio e la FIGC di Giovanni Malagò sono infine giunti ad una soluzione di compromesso. Oggi la Giunta voterà la destituzione del presidente federale, ma subito dopo nominerà lo stesso Malagò nel ruolo di commissario, con l'obiettivo di indire nuove elezioni e ricandidarsi, stavolta nel rispetto del regolamento.

Il quotidiano La Repubblica spiega come si è arrivati a questo compromesso, visto che l'intenzione iniziale del Comitato Olimpico Nazionale sembrava quella di voler far fuori Malagò. Alla fine, però, Buonfiglio si sarebbe reso conto di non avere abbastanza voti all'interno della Giunta e si è arrivati dunque ad un accordo tra le parti. Nel dettaglio, Malagò gode di una maggioranza di 7 a 6 nella Giunta CONI:

Voti a favore di Buonfiglio:

Luciano Buonfiglio, presidente CONI

Marco Riva, presidente CONI Lombardia

Juri Morico, presidente OPES

Francesco Montini, presidente Fiamme Oro

Francesco Ettorre, presidente Federvela

Tonia Cagnotto, vicepresidente Federnuoto

Voti a favore di Malagò:

Marco Di Paola, vicepresidente CONI

Domenico Ignozza, presidente CONI provinciale

Federica Pellegrini, membro CIO

Valentina Rodini, canottaggio

Giampaolo Ricci, basket

Laura Lunetta, presidente Federdanza

Giovanni Copioli, presidente Federmoto

Non votano: