CONI-FIGC, la giunta si spacca: 7 voti per Malagò, solo 6 per Buonfiglio
La distribuzione dei voti nella giunta CONI sul caso Malagò
Il CONI di Luciano Buonfiglio e la FIGC di Giovanni Malagò sono infine giunti ad una soluzione di compromesso. Oggi la Giunta voterà la destituzione del presidente federale, ma subito dopo nominerà lo stesso Malagò nel ruolo di commissario, con l'obiettivo di indire nuove elezioni e ricandidarsi, stavolta nel rispetto del regolamento.
Il quotidiano La Repubblica spiega come si è arrivati a questo compromesso, visto che l'intenzione iniziale del Comitato Olimpico Nazionale sembrava quella di voler far fuori Malagò. Alla fine, però, Buonfiglio si sarebbe reso conto di non avere abbastanza voti all'interno della Giunta e si è arrivati dunque ad un accordo tra le parti. Nel dettaglio, Malagò gode di una maggioranza di 7 a 6 nella Giunta CONI:
Voti a favore di Buonfiglio:
- Luciano Buonfiglio, presidente CONI
- Marco Riva, presidente CONI Lombardia
- Juri Morico, presidente OPES
- Francesco Montini, presidente Fiamme Oro
- Francesco Ettorre, presidente Federvela
- Tonia Cagnotto, vicepresidente Federnuoto
Voti a favore di Malagò:
- Marco Di Paola, vicepresidente CONI
- Domenico Ignozza, presidente CONI provinciale
- Federica Pellegrini, membro CIO
- Valentina Rodini, canottaggio
- Giampaolo Ricci, basket
- Laura Lunetta, presidente Federdanza
- Giovanni Copioli, presidente Federmoto
Non votano:
- Diana Bianchedi, vicepresidente vicario
- Elisabet Spina, dirigente Milan
- Giovanni Malagò, membro CIO