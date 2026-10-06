Decisione presa al CONI, la FIGC sarà ufficialmente commissariata! Malagò decade da presidente ma sarà commissario

Decisione presa al CONI. La FIGC sarà ufficialmente commissariata, con Giovanni Malagò che vedrà decadere il ruolo di presidente e assumerà quello di Commissario.

Prima della riunione della Giunta lo stesso Malagò si era incontrato col presidente del CONI Luciano Buonfiglio, trovando l'accordo da proporre alla Giunta. La stessa si è riunita in questi minuti e ha votato all'unanimità, stabilendo quindi il commissariamento della FIGC con Malagò come commissario fino alle prossime elezioni che dovranno avere luogo entro e non oltre il 31 gennaio del 2027. Decisione presa dunque, in attesa della ratifica da parte del Consiglio Nazionale del CONI.