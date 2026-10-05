Giubilato: "Perchè tanti infortuni? Uno dei miei amici più stretti è agronomo, i campi del Napoli sono buoni ma non sappiamo sotto cosa c'è"

David Giubilato, ex difensore del Napoli, è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE", su Radio Punto Zero. Ecco quanto ha affermato:

"I campi di Castel Volturno ai miei tempi? Erano appena nati, erano molto pesanti all'inizio. Alcuni allenamenti erano molto difficili, poi migliorarono col tempo.

Perchè tanti infortuni in casa Napoli? Uno dei miei amici più stretti è agronomo, spesso ne parlo anche con lui. I campi di allenamento potrebbero incidere, ma non sappiamo come sono fatti. La Roma ebbe lo stesso problema tanti anni fa, a Trigoria ci furono dei problemi poi risolti. I campi sono importanti, quelli del Napoli sono buoni, ma non sappiamo sotto cosa c'è.

De Bruyne? Ha nelle corde queste giocate, quello che ha fatto nel Belgio non è una novità. Hojlund anche sta facendo benissimo in Nazionale.

Vergara? Non molla mai, si sta comportando da grande, rispecchia la mentalità della Nazionale. Ora c'è voglia di rivedere la Nazionale, abbiamo visto uno spirito diverso nelle ultime partite. Vergara merita maggiore spazio anche nel Napoli, ha dimostrato di poter giocare a certi livelli. Le quotazioni dell'Italia sono in crescita, il match con la Francia ha detto molto. Poi la squadra di Zidane ha forse sottovalutato l'Italia, ma ora la Nazionale azzurra sta crescendo anche grazia al lavoro di Mancini. Il c.t. sta lavorando tanto dal punto di vista mentale con la squadra".