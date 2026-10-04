Vergara: "Spero di giocare ancora in Nazionale! A mio agio con la Francia, ma preferisco giocare a destra. È una Nazionale a trazione campana"

Antonio Vergara, centrocampista del Napoli reduce dal debutto con la Nazionale italiana, ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano La Repubblica, durante la quale ha commentato il suo esordio contro la Francia e confidato le sue ambizioni con la maglia dell'Italia.

Intervista ad Antonio Vergara

Le dichiarazioni di Vergara nell'intervista al quotidiano La Repubblica.

L'esordio con la Francia: "È stata un’emozione enorme: vestire i colori dell’Italia è qualcosa di unico, veramente speciale. In mezzo a tanti campioni mi sono sentito a mio agio, alla fine sono umani anche i francesi. Nessun rimpianto per il risultato".

Titolare nelle prossime partite: "Questo dipende dal mister. Devo solo farmi trovare sempre pronto. Il ct farà le sue scelte. Ci spero sempre".

Il ruolo preferito: "A me piace giocare di più a destra, perché essendo mancino ho la possibilità di rientrare sul piede sinistro. Ma sono a totale disposizione di Mancini".

Tanti campani in Nazionale: "È una Nazionale a trazione campana. Donnarumma contro la Francia ha fatto parate pazzesche: meno male che sta con noi, altrimenti far gol sarebbe diventato impossibile".