Emergenza Napoli sulle fasce, le soluzioni di Allegri: tre calciatori potrebbero essere adattati

Ultime notizie calcio Napoli - Massimiliano Allegri riflette sulle soluzioni da trovare per tamponare l'emergenza che ha colpito la squadra sulle corsie esterne. Di ruolo, in questo momento, il Napoli ha solo Spinazzola e Di Lorenzo che non potranno giocarle tutte in un calendario che vedrà gli azzurri giocare praticamente ogni tre giorni fino alla prossima sosta. Per questo motivo, il tecnico sta individuando varie alternative in attesa del recupero dei vari Olivera e Favasuli.

Emergenza Napoli sulle corsie esterne, le soluzioni di Allegri

Ecco cosa si legge stamattina sulle pagine del Corriere dello Sport per quanto riguarda le soluzioni che Massimiliano Allegri avrebbe in mente per tamponare l'emergenza sulle corsie laterali dove ci sono pochi calciatori a disposizione in questo momento. L'allenatore del Napoli potrebbe dunque adattare qualche calciatore in questo tour de force come spiega il quotidiano:

"E a sinistra, casa Spinazzola, Max dovrà inventarsi qualcosa. Da quel lato può agire anche Di Lorenzo, ma a destra c’è solo lui. La coperta è corta. In caso di difesa a tre, sulla linea dei centrocampisti c’è anche Politano (o Vergara) e a sinistra si potrebbe adattare qualche esterno offensivo. A quattro, a sinistra, potrebbe agire anche un centrale in casi eccezionali. Badiashile, ad esempio, che è mancino. Max riflette".