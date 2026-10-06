Alvino: "Capitolo McTominay: domani l’attesissimo verdetto! Archiviate le pittoresche teorie complottiste degli stregoni dell’ignoranza"

Carlo Alvino, nel corso del suo editoriale “Dillo ad Alvino”, in onda alle ore 12 su Teleclub Canale 77, ha aperto il suo intervento sull’emergenza infortuni che sta condizionando il Napoli alla vigilia della sfida contro il Frosinone. Il quadro degli indisponibili si è ulteriormente complicato con le assenze di Favasuli e Olivera, alle quali si è aggiunta quella di Vergara. Anguissa, invece, prosegue il proprio percorso lontano dal lavoro collettivo.

Un passaggio particolarmente importante riguarda McTominay. Per il centrocampista è atteso il controllo medico successivo all’intervento per l’aritmia benigna, dal quale arriveranno indicazioni decisive per il prosieguo del recupero.

«Capitolo McTominay: domani l’attesissimo verdetto clinico post intervento, con la speranza che i medici gli concedano il visto d’uscita per il terreno di gioco».

Alvino è poi tornato sulle polemiche che in passato avevano accompagnato i numerosi problemi muscolari della squadra, respingendo le letture che tendevano ad attribuirne automaticamente la responsabilità allo staff tecnico.

«Archiviate le pittoresche teorie complottiste degli stregoni dell’ignoranza, che l’anno scorso davano la colpa a Conte per qualsiasi bicipite femorale bizzoso, la cruda realtà ci dice che il presente azzurro ha sfumature decisamente dark».

Le numerose defezioni restringono sensibilmente le possibilità di scelta di Massimiliano Allegri: le difficoltà riguardano soprattutto le fasce difensive e il centrocampo, mentre le alternative maggiori restano nel reparto arretrato tra i centrali e sulle corsie offensive.

«Allegri ha le corsie difensive sguarnite e la mediana ridotta all’osso. L’unica abbondanza è rappresentata da qualche freccia sugli esterni d’attacco e dalle alternative tra i difensori centrali».

In queste condizioni, secondo il commentatore, anche un appuntamento sulla carta alla portata del Napoli assume un grado di difficoltà decisamente superiore.