Top 100 giovani italiani: anche due giocatori del Napoli in classifica!
Notizie 12:15
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Due giocatori del Napoli nella top 100 giovani italiani di TMW
La redazione di TuttoMercatoWeb ha stilato la classifica dei Top 100 giovani calciatori italiani, la lista dei migliori giocatori nati in Italia tra il 2005 e il 2010, compresi dunque tra i 21 e il 16 anni d'età.
Due giocatori del Napoli in top 100
In questa classifica compaiono anche due giocatori di proprietà della SSC Napoli, anche se nessuno dei due si trova nella top10.
I due calciatori del Napoli inseriti da TMW nella Top100 sono il classe 2006 Emanuele Rao (in prestito al Pisa) e il classe 2008 Mattia Esposito (in prestito al Bari). Più precisamente, Rao è stato inserito al 39esimo posto, mentre Esposito è in 53esima posizione.
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