Corbo: "Stavo pensando di scrivere un messaggio a De Laurentiis per dirgli scusa, ma cosa aspetti a spendere di più?"

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” è intervenuto Antonio Corbo, giornalista

“La visita di De Laurentiis a Castelvolturno è stata opportuna e tardiva. Troppe cose non vanno bene nel Napoli, a partire dalla fuga dal mercato sia in entrata che in uscita. Quando un presidente vede che le cose non filano deve intervenire. Sono stato tra i primi a segnalare l’emergenza infortuni lo scorso anno, ma quest’anno si sta ripetendo e credo che De Laurentiis sia andato anche per questo. Una società come il Napoli non deve badare a spese nel settore tecnico-sanitario e bisogna capire perché accadono tutti questi infortuni.

L’anno scorso Conte faceva da parafulmine con i suoi allenamenti così pesanti. Ho letto tra l’altro che Conte si è riproposto, cerca squadra, la disoccupazione è una sofferenza per chi ha lavorato in prima linea.

Il Napoli però deve spendere soldi in attrezzi, in palestre importanti e in specialisti importanti. Non si può andare avanti con il mistero degli infortuni, questa ripetitività è allarmante. La prima chiave di lettura è che il Napoli è una squadra logora e anziana e quindi si incappa in questi infortuni. Credo che non siano state rimarginate le cicatrici dell’anno scorso e una società attenta ai dettagli e alla condizione della squadra, avrebbe dovuto trascorrere una parte delle ferie a Ischia, a Telese o nelle terme emiliane per rimettere a posto i muscoli degli atleti prima do cominciare la nuova stagione. Questo non è stato fatto, addirittura Buongiorno si è infortunato nel primo giorno del raduno, ma anche McTominay poteva essere anticipato di un mese il suo intervento.

Manna è un impeccabile professionista, ma non può dire a De Laurentiis cosa fare. Si deve però decidere se dargli una più ampia discrezionalità oppure mantenerlo come un dipendente che abbia solo un mandato esecutivo.

Solo chi ama il Napoli dice la verità sforzandosi di dirla fino in fondo: stavo pensando addirittura di scrivere un messaggio a De Laurentiis per dirgli scusa, ma cosa aspetti a spendere di più e migliorare la qualità di chi è deputato ad assistere il Napoli e garantire una preparazione perfetta? Chi non ha avuto un familiare con problemi clinici? Siamo sempre andati dai migliori professionisti e il Napoli con i soldi che incassa vuoi che non vada dai migliori?”.