UFFICIALE - FIGC, Malagò nuovo commissario. Nuove elezioni entro e non oltre il 31 gennaio

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Autore Salvatore Passante Giornalista pubblicista · SSC Napoli
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Si è tenuta questa mattina, alle 13, al Foro Italico a Roma la 1177ª riunione della Giunta Nazionale CONI. Il Presidente Buonfiglio ha proposto alla Giunta il Commissariamento della Federazione Italiana Giuoco Calcio nella persona di Giovanni Malagò, affinché si proceda a celebrare nuove elezioni entro e non oltre il 31 gennaio 2027. Non avendo altro da deliberare, la Giunta ha concluso i propri lavori alle ore 13.15.

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