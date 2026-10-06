Emergenza attacco per il Frosinone: out Raimondo e Birligea, chi ha scelto Alvini per Napoli
Rassegna Stampa 08:45
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Emergenza in attacco per il Frosinone che dovrà fare a meno dei due centravanti per la gara con il Napoli
Ultime notizie calcio Napoli - Emergenza centravanti per il Frosinone in vista della gara di sabato contro il Napoli. Oltre a Raimondo, per la gara contro la squadra di Allegri non ci sarà neanche il rumeno Daniel Birligea il quale si è infortunato in nazionale nella gara disputata contro la Polonia. Per la punta saràò necessario un periodo di stop di almeno due settimane. L'unico attaccante a disposizione di Alvini per sabato è Tomas Bobcek il quale tornerà dagli impegni con la Slovacchia soltanto giovedì.
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