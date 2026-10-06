Infortunio Vergara, Schira anticipa: problema al soleo, ecco quanto starà fermo

Ultime notizie SSC Napoli - Problema al soleo per Antonio Vergara: si prospettano due settimane di stop per il gioiellino del Napoli. A scriverlo su X è il giornalista Nicolò Schira, in attesa della nota ufficiale della SSC Napoli.

Il muscolo soleo, situato nella parte posteriore della gamba, è fondamentale per la camminata, la corsa e i movimenti di salto. Il soleo è un muscolo della parte inferiore della gamba che, insieme al gastrocnemio, compone il polpaccio. La sua funzione principale è il movimento del piede e la spinta durante la camminata o la corsa.

Una lesione al soleo può derivare da:

trauma diretto,

stiramento muscolare,

strappo muscolare in seguito a sforzi eccessivi, movimenti bruschi o scarsa preparazione fisica.

La fisioterapia per la lesione al soleo è fondamentale per recuperare mobilità, forza e funzionalità. Un trattamento tempestivo permette di:

ridurre dolore e gonfiore,

migliorare la mobilità,

prevenire ricadute e complicazioni.

Con uno stop di due settimane Antonio Vergara potrebbe saltare almeno tre partite:

Napoli-Frosinone, 10 ottobre Villarreal-Napoli, 13 ottobre Venezia-Napoli, 17 ottobre

Un possibile rientro potrebbe avvenire in Napoli-Bodo Glimt, 20 ottobre, oppure in Napoli-Roma del 24 ottobre.