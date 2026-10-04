Da De Bruyne è arrivato un avviso ad Allegri, l'allenatore osserva con attenzione e sorride

Ultime notizie SSC Napoli - La classe da sola non basta. Serve anche altro, come la preparazione atletica, la cattiveria agonistica e l’esperienza che ti aiuta nei momenti decisivi delle partite. Kevin De Bruyne è tutto questo e anche di più, scrive Tuttosport.

"Lui ha la capacità di trovare corridoi lì dove altri vedono soltanto densità di maglie avversarie. Kdb continua a dimostrare di essere un calciatore di una categoria superiore, nonostante l’età, e lo fa illuminando il Belgio in Nations League. Prestazioni convincenti con i Diavoli Rossi, condite con giocate da fuoriclasse, che suonano come un vero e proprio avviso spedito direttamente ad Allegri. Il tecnico osserva con attenzione e sorride, sapendo che al rientro servirà la versione migliore del campione belga per dare qualità alla manovra del Napoli"