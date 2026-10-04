Napoli stregato da Mofokeng: sfida ad Atletico Madrid e Chelsea per il talento sudafricano

Ultime calciomercato Napoli - Il Napoli mette gli occhi su un calciatore di prospettiva ma pronto anche già per l'immediato. Perché mezza Europa si è resa conto delle qualità di Relebohile Mofokeng, esterno d'attacco di soli 20 anni sudafricano che si sta mettendo in mostra nel campionato belga con la maglia dell'Union Saint-Gilloise.

Napoli sul talento Relebohile Mofokeng

Il Napoli guarda anche al mercato internazionale e mette nel mirino un giovane talento che sta attirando l'attenzione di diversi club in Europa. Si tratta di Relebohile Mofokeng, esterno offensivo sudafricano dell'Union Saint-Gilloise, finito sui taccuini di alcune società di primo piano, tra cui Atletico Madrid, Chelsea, Brighton e proprio il club azzurro.

A rilanciare l'indiscrezione è stato il giornalista ed esperto di mercato Ekrem Konur, secondo cui il classe 2004 sarebbe seguito con interesse da diverse squadre in tutta Europa. Per il momento non risultano trattative concrete, ma il suo nome comincia a circolare con insistenza.

Relebohile Mofokeng

Mofokeng, il talento sudafricano

Mofokeng si sta mettendo in evidenza dopo il trasferimento in Belgio, dove è arrivato in seguito a sei stagioni trascorse in Sudafrica con gli Orlando Pirates. Nonostante la giovane età (20 anni), ha già mostrato qualità interessanti e un buon impatto con la nuova squadra.

Infatti, nelle prime sei partite disputate con l'Union Saint-Gilloise ha realizzato tre gol e un assist, numeri che confermano le sue potenzialità offensive che hanno attirato l'attenzione delle big in Europa.

La sua duttilità rappresenta un altro punto di forza: può agire da esterno, ma anche essere impiegato in posizione più avanzata, offrendo diverse soluzioni tattiche.

Il Napoli pensa al colpo Mofokeng

L'interesse del Napoli si inserisce in una strategia che potrebbe guardare anche ai giovani talenti emergenti. Mofokeng è un profilo ancora in fase di crescita, ma le sue caratteristiche e i primi risultati in Belgio lo rendono un giocatore da seguire con attenzione.

La concorrenza, però, è importante. Atletico Madrid e Chelsea, insieme al Brighton, rappresentano club con possibilità economiche e capacità di scouting di alto livello. Se l'interesse dovesse trasformarsi in una vera corsa di mercato, il Napoli potrebbe trovarsi davanti a una sfida complessa.

Al momento, dunque, si tratta soltanto di un'indiscrezione. Resta da capire se la società azzurra deciderà di approfondire i contatti per Mofokeng in vista di gennaio.