Calciomercato Napoli, Allegri aveva chiesto a Manna l'acquisto di Doumbia!

Calciomercato Napoli, clamoroso retroscena: l'allenatore Massimiliano Allegri aveva chiesto espressamente l'acquisto di Issa Doumbia! Lo rivela oggi il giornalista Nicolò Schira dopo l'ascesa del centrocampista italiano classe 2003 con la Nazionale italiana di Roberto Mancini.

Doumbia-Napoli, retroscena di mercato

Secondo quanto riporta Schira, Allegri apprezzava molto Doumbia già ai tempi in cui sedeva sulla panchina del Milan, al punto che la scorsa primavera il ds Igli Tare aveva già intrattenuto colloqui con il suo agente. "Poi ne ha chiesto l'ingaggio a Manna quando si è unito al Napoli, ma lo Sporting aveva già chiuso l'affare".

Un'occasione sfumata per il Napoli, che oggi si sarebbe ritrovato in squadra uno degli astri nascenti del calcio italiano, cresciuto nelle giovanili dell'Albinoleffe e con una maturata esperienza in Serie B e Serie A con la maglia del Venezia. Lo Sporting lo ha acquistato in estate per 23 milioni di euro più bonus, inserendo nel suo contratto una clausola rescissoria da 80 milioni di euro.