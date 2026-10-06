Gazzetta - Anguissa può andare via già a gennaio. Manna ha in mano due nomi per sostituirlo

Calciomercato Napoli - Frank Anguissa sembra destinato ad andare a scadenza di contratto. Non c'è l'accordo con il Napoli che adesso sta valutando di cedere il centrocampista già a gennaio per guadagnare qualcosa dal cartellino prima della naturale scadenza dell'attuale accordo. Stando a quanto si legge sulle pagine della Gazzetta dello Sport, il Napoli avrebbe individuato due nomi per rimpiazzare Anguissa a centrocampo.

Anguissa lascia il Napoli, due gli obiettivi di Manna

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport che non esclude una separazione anticipata tra il Napoli ed il centrocampista Frank Anguissa già nella prossima sessione invernale di calciomercato. Il contratto del camerunense è in scadenza il prossimo giugno e non ci sono segnali di rinnovo:

"Il Napoli sta un po’ stretto in mezzo al campo, per via di un punto interrogativo che si chiama Anguissa. A giugno si svincolerà a parametro zero e il club vuole giocare d’anticipo: se esisteranno le condizioni, la separazione potrebbe pure essere anticipata. Al suo posto l’ideale sarebbe Mamadou Coulibaly del Monaco. Altrimenti Adem Zorgane, compirà 27 anni a gennaio, gioca nell’Union Saint Gilloise".