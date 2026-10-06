CdM - Allegri non è in discussione, ma la gara con il Frosinone sarà importante per due motivi

Ultime notizie calcio Napoli - Massimiliano Allegri non è in discussione. De Laurentiis ha piena fiducia nel suo allenatore come si legge sulle pagine del Corriere del Mezzogiorno:

"Il presidente ha piena fiducia in Allegri che non è al momento in discussione, ma sabato sera contro il Frosinone al Maradona servirà capire se la squadra saprà reagire a questi momenti di difficoltà. E se avrà capito lo sfogo del tecnico toscano, per nulla contento dopo il pareggio maturato a Firenze contro la Fiorentina. Allegri ha chiesto più cattiveria sia in attacco che difesa e ora vuole risposte concrete. Ma non sarà facile per gli azzurri. Ogni giorno ormai il Napoli deve fare i conti con i numerosi infortuni che sono arrivati a quota dieci. L’ultimo, in ordine di tempo, è quello occorso ad Olivera, durante un allenamento dell’Uruguay in India".