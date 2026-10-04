Infortunio Olivera con l'Uruguay: torna subito a Napoli, le condizioni e i tempi di recupero

Ultime notizie Napoli - Si è infortunato anche Mathias Olivera! Il difensore della SSC Napoli si è fermato in allenamento lo scorso 2 ottobre a Calcutta, in India, mentre era impegnato in una sessione con il suo Uruguay.

Il giocatore azzurro salterà la gara amichevole del 6 ottobre durante il tour asiatico e farà ritorno a Napoli.

Infortunio Olivera con l'Uruguay, le condizioni

Ad annunciarlo è stata la Federcalcio uruguaiana con una nota ufficiale. Olivera rientrerà in Italia per nuovi accertamenti clinici che chiariranno il suo effettivo stato di salute.

"Il calciatore del Napoli ha avvertito un fastidio nella zona inguinale durante l’allenamento di venerdì 2 ottobre in India. È stato sottoposto agli esami del caso, che hanno confermato una lesione muscolare di basso grado. Rientrerà al proprio club per proseguire il percorso di recupero".

Infortunio Olivera con l'Uruguay, le condizioni

Infortunio Olivera, i tempi di recupero

L'Uruguay non ha diramato dei tempi di recupero specifici, ma è chiaro che se dovesse essere confermata la prima diagnosi rimediata in Nazionale, Massimiliano Allegri si troverebbe di fronte ad una vera e propria emergenza con i soli Di Lorenzo e Spinazzola arruolabili sulle fasce.

Al momento la presenza di Olivera contro il Frosinone è in serissimo dubbio e non è da escludere che possa saltare la prossima partita Napoli. Solamente nuovi accertamenti a Napoli chiariranno per quanto tempo resterà fermo ai box.