BCC, il presidente: "Pronta ad aiutare De Laurentiis sul centro sportivo, ecco che cosa gli ho detto"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio è intervenuto Amedeo Manzo, presidente Banca di Credito Cooperativa:

"Non si può non battere il Frosinone. La rosa del Napoli è piena di Nazionali, ci sono campioni, c'è un pubblico eccezionale, mega ingaggi. Allegri qualche campionato l'ha vinto, deve tirare fuori questi fattori. De Bruyne gioca ala destra con il Belgio. Fa il metodista, gioca mezzala. Invece in Danimarca giocano per Hojlund. Bisogna strutturare un modulo che valorizzi le caratteristiche dei giocatori. Vergara gioca sulla fascia destra con la Nazionale. Credo che al Napoli serva qualcosa sul piano della motivazione.

Come istituto di credito è giusto credere che il progresso della città di Napoli passi attraverso strutture sportive? Sì, la cultura è una delle industrie principali del nostro Paese e della Campania in particolare. Porta il miglioramento culturale, sociale e economico. La stessa cosa lo sport, che serve per far arrivare altri investimenti. Se abbiamo un tessuto di persone che crescono con i valori dello sport e si allontanano dalla strada, abbiamo una comunità predisposta verso il bene. Lo sport è una grande industria. Noi ci stiamo occupando del tema del palazzetto del Mario Argento.

Ho parlato con De Laurentiis, ho dichiarato la disponibilità a sostenere attività costruttive di impianti a favore della nostra città. Non so se ne ha bisogno, sono cifre diverse da quelle di uno stadio. Noi ci siamo, abbiamo competenze, professionalità e vogliamo stare vicino alla comunità. Ho detto al presidente che il tasso lo deve scrivere lui (ride ndr).

Il dialogo è nato prima, per lo stadio, ma siamo disposti a fare anche un centro sportivo. Sarebbe un onore. Ci aspettiamo che giovani talenti vadano a fare scuole calcio. Ci aspettiamo che il club accolga i ragazzi della nostra città e attenui l'acquisto di pseudocampioni.

Secondo me De Luarentiis non opera solo in chiave economica. È già entrato nella storia con i trofei, con i due scudetti, ora probabilmente mettere la firma sul centro sportivo sarebbe importante. Se fa un passo verso l'attuale amministrazione male non fa.

BCC è una banca giovane a Napoli, nasce sulle ceneri del Banco di Napoli. Abbiamo distribuzioni in giro. Ora però le banche si valutano per la disponibilità a incidere nel tessuto economico"