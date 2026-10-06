Show di Tomas Lavezzi all'esordio in Argentina: il figlio del Pocho entra e ribalta la partita | VIDEO

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Autore Salvatore Passante Giornalista pubblicista · SSC Napoli
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Guarda il video di Tomas Lavezzi, figlio di Ezequiel Lavezzi

Show di Tomas Lavezzi in Argentina! Il figlio del Pocho ha fatto il suo esordio ieri nel Torneo Clausura con la maglia del Barracas, all'età di 21 anni. Entrato sul risultato di 0-1 per gli avversari, il figlio di Lavezzi ha letteralmente ribaltato la partita siglando due assist decisivi per il 3-2 finale.

Due assist per Tomas Lavezzi

Prima un cross da sinistra per il momentaneo 1-1 di Taborda, poi in pieno recupero il passaggio decisivo, dopo due dribbling, per la rete di Orsini. Per il giovane trequartista figlio d'arte, si tratta della seconda presenza in assoluto con il Barracas, dopo aver fatto il suo esordio a maggio scorso, nel finale di partita in Coppa Sudamericana contro il Muschuc Runa. 

Guarda il video dell'assist pubblicato da ESPN:

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