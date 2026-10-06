Show di Tomas Lavezzi all'esordio in Argentina: il figlio del Pocho entra e ribalta la partita | VIDEO
Guarda il video di Tomas Lavezzi, figlio di Ezequiel Lavezzi
Show di Tomas Lavezzi in Argentina! Il figlio del Pocho ha fatto il suo esordio ieri nel Torneo Clausura con la maglia del Barracas, all'età di 21 anni. Entrato sul risultato di 0-1 per gli avversari, il figlio di Lavezzi ha letteralmente ribaltato la partita siglando due assist decisivi per il 3-2 finale.
Due assist per Tomas Lavezzi
Prima un cross da sinistra per il momentaneo 1-1 di Taborda, poi in pieno recupero il passaggio decisivo, dopo due dribbling, per la rete di Orsini. Per il giovane trequartista figlio d'arte, si tratta della seconda presenza in assoluto con il Barracas, dopo aver fatto il suo esordio a maggio scorso, nel finale di partita in Coppa Sudamericana contro il Muschuc Runa.
Guarda il video dell'assist pubblicato da ESPN:
? ¿APRENDIÓ DEL PAPÁ? Tomás Lavezzi, el hijo del Pocho, metió dos asistencias en su primer partido con Barracas Central y respondió así a la comparación. ? Mirá #ESPNFútbol1 por ESPN en el Plan Premium de @disneyplusla https://t.co/RxU9cMF8Um— ESPN Argentina (@ESPNArgentina) October 5, 2026