TMW - Perché Di Lorenzo rischia di perdere la nazionale

Ultimissime nazionale italiana - Un potenziale cambio di guardia si potrebbe prospettare lungo l'out di destra della nazionale italiana in questo nuovo ciclo. Sebbene Giovanni Di Lorenzo continui a rappresentare un pilastro storico e una certezza granitica sia per il club partenopeo che per la selezione azzurra, con tanto di traversone decisivo ieri sul gol dell'iniziale vantaggio firmato Gianluca Scamacca, la finestra dedicata agli impegni internazionali della nuova gestione guidata da Roberto Mancini ha fatto emergere segnali inequivocabili.

La concorrenza alle spalle del capitano si sta facendo sempre più arrembante e qualificata, prefigurando una vera e propria rivoluzione nelle gerarchie per il ruolo di terzino destro come riporta quest'oggi TMW.

Di Lorenzo rischia l'Italia? Kayode e Palestra incalzano

Il fattore principale che insidia innanzitutto la titolarità del laterale azzurro si chiama Michael Kayode. L'esterno ex Fiorentina, attualmente in forza al Brentford, si è affermato come una delle note più liete delle ultime uscite dell'Italia.

Capace di impattare la gara sin dal debutto assoluto impreziosito da un gol e un assist, il giovane esterno ha mostrato anche doti atletiche uniche, come le sue proverbiali e gittatissime rimesse laterali in grado di trasformarsi in veri e propri traversoni.

I dati sul minutaggio evidenziano come Kayode abbia raccolto uno spazio quantitativamente persino superiore rispetto a Di Lorenzo, lasciando intendere la concreta possibilità di un sorpasso imminente al vertice del reparto.

Ma non finisce qui. Ad appesantire il quadro d'incertezza per il futuro del capitano del Napoli si aggiunge la prospettiva del rientro di Marco Palestra. Considerato uno dei rari profili positivi emersi nel difficile scenario della trasferta bosniaca, il classe 2005 punta a ritagliarsi un ruolo di primo piano al Chelsea.

L'eventualità che il giovane talento possa trovare continuità a Londra aumenterebbe ulteriormente la pressione su Di Lorenzo, chiamato a difendere la propria posizione dall'assalto di una nuova generazione di esterni pronti a prendersi la scena in ottica azzurra.