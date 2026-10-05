Marino: "Fiducia in Allegri, ecco dove deve intervenire per far crescere il Napoli! Vergara m'ha stupito con l'Italia"

Ultime notizie SSC Napoli - L'edizione odierna de Il Roma ha intervistato Pasquale Marino, ecco alcuni passaggi interessanti:

Quale il suo giudizio sul Napoli?

«Sicuramente sta stentando all'inizio. Ha avuto defezioni importanti il Napoli come McTominay e Anguissa, non è facile, ma c'è tutto il tempo per riprendersi. Allegri sa il fatto suo e sa tirare il meglio da ogni giocatore. Bisogna intervenire soprattutto sull'aspetto mentale, ritrovando concentrazione e continuità. Allo stesso tempo serve crescere nella condizione fisica, perchè solo con una squadra più brillante si può recuperare anche quella cattiveria agonistica che, in questo momento, non sembra ancora ai livelli migliori».

Ha visto la Nazionale? Chi l'ha colpita di più?

«Pio Esposito ormai rappresenta una certezza, anche se giocare con la maglia della Nazionale comporta pressioni e responsabilità diverse rispetto al club. Tra i giovani che mi hanno colpito c'è anche Vergara: è un calciatore con inventiva, mi piace molto e spero possa trovare lo spazio necessario per esprimere le sue qualità anche in azzurro».

Che ne pensa di Vergara?

«Per caratteristiche e per il modo in cui gioca il Napoli, Vergara può essere utilizzato sia da trequartista sia come esterno offensivo. Personalmente lo vedo soprattutto sulla destra, dove può rientrare sul mancino e sfruttare meglio le sue qualità».

C'è un po' "folla" da quelle parti. Non trova?

«In quella zona c'è già Politano e, per certi aspetti, Vergara può rappresentarne un'alternativa naturale. Un mancino schierato a destra può diventare molto pericoloso quando ha la possibilità di accentrarsi. Per me quella è la posizione ideale per valorizzarlo».