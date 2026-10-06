Quattro squadre per Antonio Conte, ecco dove può andare ad allenare!

Antonio Conte è pronto a tornare in panchina! L'allenatore leccese non parla mai a caso e le dichiarazioni rilasciate ieri a The Athletic sono un messaggio chiaro alle pretendenti: Conte vuole tornare, ma solo in una grande squadra che ha bisogno di lui.

"Se arrivi in un club la cui storia parla da sé, una storia fatta di trofei, scudetti e vittorie, puoi onorarla in un solo modo: avendo l'ambizione di riportare quel club a lottare per quegli obiettivi".

Quattro squadre per Antonio Conte

Oggi il quotidiano Il Mattino prova a vederci chiaro, leggendo tra le righe e cercando di individuare le squadre potenzialmente interessate a Conte. A chi si riferiva? Secondo Il Mattino, il messaggio era certamente per il Manchester United, ma anche per il Chelsea. In Italia, invece, "solo i tifosi di Juve e Milan possono sognare", anche se per il momento a Torino negano questa possibilità.

Pochi mesi fa Conte fu vicinissimo ad accettare una squadra in Arabia Saudita, ma alla fine prevalsero le motivazioni personali e familiari dell'allenatore, ora a caccia di una nuova esperienza nel calcio che conta, con un club di primissimo livello.