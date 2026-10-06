Rinviato a domani il rientro a Napoli di De Bruyne! Poteva anticiparlo ma non l'ha fatto

Kevin De Bruyne sta per tornare a Napoli dopo l'impegno con la Nazionale belga in UEFA Nations League. Squalificato in occasione dell'ultima partita contro la Francia, KDB è rimasto in tribuna anche se avrebbe potuto in qualche maniera anticipare il suo rientro a Castel Volturno ed iniziare già la preparazione in vista di Napoli-Frosinone.

Perché De Bruyne non è ancora rientrato a Napoli?

Secondo quanto riporta oggi il quotidiano La Repubblica, De Bruyne potrebbe rientrare oggi a Napoli, oppure addirittura domani, godendosi altre 24 ore di riposo. Il quotidiano, però, si chiede anche come mai KDB non abbia insistito con lo staff tecnico del Belgio per anticipare il suo rientro.

Precisando che in ogni caso è sempre la Federazione a decidere, La Repubblica avanza due ipotesi:

Che sia stato De Bruyne a non chiedere il permesso di rientrare a Napoli Che invece sia stata la Federazione e il CT a vietargli il rientro anticipato

Secondo La Repubblica, però, questa seconda ipotesi è del tutto inverosimile, vista l'indiscussa leadership di cui gode in Nazionale. Sembra evidente, dunque, che lui stesso non si sia affatto prodigato per tornare a Napoli. Non solo: "il campione ha passato senza battere ciglio una serata da tifoso a Parigi e oggi si dovrebbe concedere pure 24 ore di riposo, dopo aver salutato gli azzurri lo scorso 27 settembre".