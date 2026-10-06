Quanto tempo resterà fuori Favasuli? Arriva una certezza sui tempi di recupero

Ultime notizie calcio Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto il punto della situazione per quanto riguarda il rientro in campo di Costantino Favasuli il quale si è infortunato di recente con l'U-21 di Silvio Baldini:

"Mati va ko e il suo infortunio arriva pochi giorni dopo quello di Favasuli in Under 21: lesione di secondo grado del retto femorale della coscia destra e stop di almeno un mese. Salterà tutto il periodo prima della nuova sosta. Si è fermato sul più bello, dopo tre presenze in azzurro, l’assist per Lobotka col Bologna e il gol sfiorato contro la Fiorentina. Allegri stava pensando di dargli sempre più fiducia e avrebbe potuto impiegarlo anche a sinistra, dove ha spesso giocato nella sua giovane carriera".