Facci: "Allegri non è cambiato! La sosta credo abbia fatto più danni che altro, gli ultimi fatti lo dimostrano"

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” è intervenuto Mauro Facci, ex calciatore

“Allegri non è cambiato, magari sono cambiate le sue squadre, un po' le gerarchie rispetto alle formazioni che allenava prima, magari la forza della squadra. Alla Juventus aveva la squadra da battere, adesso invece è un pò indietro con le gerarchie perchè gli organici di Inter e Roma ad esempio mi sembrano superiori al Napoli.

La sosta credo abbia fatto più danni che altro, gli ultimi fatti lo dimostrano. Certamente non è stato un inizio ottimale, non ha mai avuto l’organico al completo, ma il campionato è lungo e c’è tempo per recuperare terreno.

La Juve prima o poi inizierà ad ingranare, ha un organico di assoluto livello, ma al momento Inter e Roma sono un passo avanti, anche se credo che la Juve farà di tutto per recuperare terreno sul campo e in sede di mercato.

Mancini sta facendo un ottimo lavoro, soprattutto dal punto di vista mentale ed era la cosa più difficile da fare. Qualche risultato si può ottenere, ma credo stia facendo un grande lavoro dal punto di vista mentale. Affrontare gare così importanti dopo i disastri del passato, non era affatto facile. L’Italia aveva bisogno di Mancini che voleva tornare ad allenare la Nazionale per cui ritengo sia stata fatta la scelta giusta”.