Retroscena Olivera, l'infortunio è una ricaduta! Qualcosa non ha funzionato nel suo trattamento

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Autore Lorenzo Sorianiello Giornalista professionista · Social media manager e Youtube editor
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Retroscena sull'infortunio di Mathias Olivera

L'infortunio di Mathias Olivera rischia di essere un serio problema per Massimiliano Allegri, già costretto a rinunciare a Favasuli. Con anche Spinazzola non propriamente al top della condizione, l'allenatore del Napoli dovrà fare i salti mortali in vista della prossima partita di campionato contro il Frosinone, in programma sabato al Maradona.

Infortunio Olivera

Proprio su Olivera, oggi il quotidiano Il Mattino svela un retroscena poco rassicurante: la lesione distrattiva al muscolo otturatore esterno destro rischia di essere particolarmente fastidioso, sebbene non si tratti di un infortunio grave. Ma c'è di più:

"Un rotatore esterno dell'anca che viene sottoposto a sollecitazione durante la normale attività sportiva. Per l’uruguaiano non è la prima volta, evidentemente qualcosa nel normale trattamento non ha funzionato".

Sta ora allo staff medico della SSC Napoli occuparsi di lui. Per fortuna, Olivera si è fermato subito quando ha sentito dolore e questo ha evitato complicazioni ulteriori. Si spera così di poterne abbreviare i tempi di recupero.

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