Formazioni ufficiali Moldavia-Slovacchia: la decisione su Stanislav Lobotka

Ultime notizie calcio - Formazioni ufficiali Moldavia-Slovacchia con le scelte di Lilian Popescu e Vladimir Weiss, match valido per la 4ª giornata Nations League. Formazioni Moldavia-Slovacchia, ci sono sorprese: è arrivata la decisione su Stanislav Lobotka della SSC Napoli.

Formazioni ufficiali Moldavia-Slovacchia

Formazioni ufficiali Moldavia-Slovacchia - Qui la comunicazione delle scelte di Popescu e Weiss per la partita di Nations League. Le formazioni ufficiali di Moldavia-Slovacchia.

MOLDAVIA : Celeadnic; Revenco, Baboglo, Iovu, Gherasimencov, Reabciuk; Rata, Perciun, Fratea; Popescu, Clescenco.

: Celeadnic; Revenco, Baboglo, Iovu, Gherasimencov, Reabciuk; Rata, Perciun, Fratea; Popescu, Clescenco. SLOVACCHIA: Greif, Mesik, Skriniar, Obert, Hancko; Suslov, Lobotka, Duda; Schranz, Strelec, Haraslin.

Formazioni ufficiali Moldavia-Slovacchia

Probabili formazioni Moldavia-Slovacchia

Formazioni Moldavia-Slovacchia Nations League, le probabili scelte di Popescu e Weiss per la partita di Nations League oggi delle ore 20:45