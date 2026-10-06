Formazioni ufficiali Moldavia-Slovacchia: la decisione su Stanislav Lobotka
Nazionali 19:30
Formazioni ufficiali Moldavia-Slovacchia 4ª giornata Nations League
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Formazioni ufficiali Moldavia-Slovacchia 4ª giornata Nations League
Ultime notizie calcio - Formazioni ufficiali Moldavia-Slovacchia con le scelte di Lilian Popescu e Vladimir Weiss, match valido per la 4ª giornata Nations League. Formazioni Moldavia-Slovacchia, ci sono sorprese: è arrivata la decisione su Stanislav Lobotka della SSC Napoli.
Formazioni ufficiali Moldavia-Slovacchia
Formazioni ufficiali Moldavia-Slovacchia - Qui la comunicazione delle scelte di Popescu e Weiss per la partita di Nations League. Le formazioni ufficiali di Moldavia-Slovacchia.
- MOLDAVIA: Celeadnic; Revenco, Baboglo, Iovu, Gherasimencov, Reabciuk; Rata, Perciun, Fratea; Popescu, Clescenco.
- SLOVACCHIA: Greif, Mesik, Skriniar, Obert, Hancko; Suslov, Lobotka, Duda; Schranz, Strelec, Haraslin.
Probabili formazioni Moldavia-Slovacchia
Formazioni Moldavia-Slovacchia Nations League, le probabili scelte di Popescu e Weiss per la partita di Nations League oggi delle ore 20:45
- MOLDAVIA (3-5-2): Celeadnic; Cucos, Iovu, Gherasimencov; Forov, Fratea, David, Perciun, Reabciuk; Clescenco, Popescu.
- SLOVACCHIA (4-3-3): Greif; Valjent, Skriniar, Vavro, Hancko; Suslov, Lobotka, Duda; Sauer, Strelec, Haraslin.
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