Italia-Turchia 3-1: voti e pagelle dei quotidiani per Di Lorenzo

Rassegna Stampa ico calendario ico orologio18:15  
BG
Autore Bruno Galvan Giornalista professionista · Calciomercato, Economia dello Sport e statistiche
Tutti gli articoli → 𝕏 Twitter LinkedIn Facebook Instagram
Seguici su Google Discover Fonti preferite
🖶 Stampa A− A+

I commenti dei quotidiani sulla prestazione del capitano del Napoli

Ultime notizie calcio Napoli - Prestazione sufficiente per Giovanni Di Lorenzo ieri contro la Turchia. Il capitano del napoli è rimasto in campo per 55 minuti prima di essere sostituito da Kayode.

Italia Turchia, voti e pagelle Di Lorenzo

  • Gazzetta dello Sport 6. L’esplosività di Kayode è un’altra storia, e si vede: fatica a prendere le misure con la gara e a seguire lo scatto di Simsir. E, per poco, non sono guai.
  • Corriere dello Sport 6,5.  Simsir è un cliente pericoloso, veloce e infingardo. Gli tiene testa, gli effetti speciali non gli appartengono, fa anche il rifinitore. 
  • Tuttosport 6. Dalla catena di destra azzurro Napoli con Vergara nasce l’assist per l’1-0 di Scamacca. Potrebbe anche spingere di più, sfruttando i tagli proprio del compagno di club. Quando c’è da ripiegare non c'è sempre.
segui CalcioNapoli24.it direttamente su Google
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Back To Top