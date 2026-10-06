Italia-Turchia 3-1: voti e pagelle dei quotidiani per Di Lorenzo
Rassegna Stampa 18:15
Seguici su Google Discover Fonti preferite
🖶 Stampa A− A+
I commenti dei quotidiani sulla prestazione del capitano del Napoli
Ultime notizie calcio Napoli - Prestazione sufficiente per Giovanni Di Lorenzo ieri contro la Turchia. Il capitano del napoli è rimasto in campo per 55 minuti prima di essere sostituito da Kayode.
Italia Turchia, voti e pagelle Di Lorenzo
- Gazzetta dello Sport 6. L’esplosività di Kayode è un’altra storia, e si vede: fatica a prendere le misure con la gara e a seguire lo scatto di Simsir. E, per poco, non sono guai.
- Corriere dello Sport 6,5. Simsir è un cliente pericoloso, veloce e infingardo. Gli tiene testa, gli effetti speciali non gli appartengono, fa anche il rifinitore.
- Tuttosport 6. Dalla catena di destra azzurro Napoli con Vergara nasce l’assist per l’1-0 di Scamacca. Potrebbe anche spingere di più, sfruttando i tagli proprio del compagno di club. Quando c’è da ripiegare non c'è sempre.
segui CalcioNapoli24.it direttamente su Google