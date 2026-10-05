Francia, Zidane esalta De Bruyne: “Avrei preferito che ci fosse, sono un suo grande estimatore”

Zinedine Zidane ha parlato di Kevin De Bruyne alla vigilia della sfida tra Francia e Belgio, soffermandosi sull'assenza del centrocampista del Napoli, costretto a saltare la partita per squalifica. Il fuoriclasse belga arriva dal doppio confronto con la Turchia, nel quale è stato protagonista anche grazie alla doppietta realizzata nel successo per 3-0 dei Diavoli Rossi.

Zidane, De Bruyne e Francia-Belgio

L'assenza di De Bruyne potrebbe rappresentare sulla carta un vantaggio per la Francia, ma Zidane non considera affatto la sua indisponibilità un motivo per essere più tranquilli. Il commissario tecnico francese ha infatti sottolineato il proprio desiderio di vedere in campo il centrocampista del Napoli.

"Non è necessariamente un sollievo. Avrei preferito che ci fosse, vogliamo vedere del bel calcio. Altri giocatori prenderanno il suo posto. Sarà una partita difficile, come all’andata".

Zidane ha poi ribadito tutta la propria stima nei confronti del talento belga, protagonista di una lunga carriera ai massimi livelli: "Avrei preferito che fosse presente, sono un suo grande estimatore".

Parole che confermano la considerazione del tecnico francese nei confronti di De Bruyne, la cui assenza rappresenta un'assenza pesante per il Belgio in vista della sfida allo Stade de France.

Il ct transalpino ha comunque invitato la propria squadra a non sottovalutare gli avversari. Secondo Zidane, infatti, il Belgio possiede qualità sufficienti per creare problemi a qualsiasi nazionale, indipendentemente dall'assenza del suo giocatore più rappresentativo.

"Il Belgio ha giocato molto bene contro la Turchia venerdì e contro di noi lunedì scorso. Ci ha messo in difficoltà in alcuni momenti. È una squadra che propone, che sa fare delle cose. Noi siamo riusciti ad adattarci per vincere. È una squadra che può mettere in difficoltà chiunque, sicuramente a livello collettivo, e ha anche ottime individualità".

La sfida si presenta quindi come un confronto delicato per entrambe le squadre, con la Francia chiamata a fare i conti con un Belgio che, nelle parole di Zidane, resta competitivo anche senza De Bruyne.