"Un genietto". Vergara devastante con la Turchia: voti e pagelle dei quotidiani
Rassegna Stampa 07:00
Antonio Vergara
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Voti e pagelle dei quotidiani per il calciatore azzurro Antonio Vergara che ieri ha giocato dal primo minuto contro la Turchia in Nations League
Ultime notizie calcio Napoli - Antonio Vergara è stato tra i migliori in campo ieri nella vittoria dell'Italia sulla Turchia in Nations League. Il calciatore di proprietà del napoli ha giocato a destra nel tridente scelto dal Ct RobertoMancini offrendo una prova di assoluto spessore come confermano anche le pagelle dei quotidiani stamattina in edicola.
Italia Turchia, voti e pagelle di Vergara
- Corriere dello Sport 7,5. Gli strappi arrivano sempre da quella parte, dal suo piede parte l’azione dell’1-0, inarrestabile anche quando l’avversario gli ruba il pallone. Ma lui gioca così e lo fa anche in difesa.
- Gazzetta dello Sport 7. Se lo perdi d'occhio, scompare dai radar: l'argento vivo lo porta ovunque. Da rivedere la diagonale su Ismail: evita il peggio. Il polpaccio lo tradisce.
- Tuttosport 7.5 A tratti incontenibile per esuberanza e voglia di mettersi in mostra: ci mette il peperoncino nelle giocate, pure per aiutare in difesa. Il napoletano esce per un problema al polpaccio.
- Repubblica 7. Elettricità, inserimenti, idee. Un genietto
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