Spettacolare 3-3 tra Napoli e Roma: la telecronaca di Repice è da brividi| VIDEO

Il 3-3 tra Napoli e Roma al Maradona ha regalato novanta minuti di emozioni, gol e continui colpi di scena. Una sfida spettacolare, capace di tenere i tifosi con il fiato sospeso fino al triplice fischio, che ha trovato un racconto all'altezza anche al microfono di Francesco Repice.

La telecronaca di Repice ha accompagnato i momenti più intensi della partita, dando voce alle emozioni di una gara ricca di episodi e giocate decisive. Il risultato finale, con tre reti per parte, ha reso ancora più coinvolgente il racconto di una sfida destinata a far parlare di sé.